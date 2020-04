Unter dem Motto "Hilfe für die Gemeinschaft" hat der Heilbronner Stanzformenhersteller Marbach sein Produktportfolio erweitert und stellt seit Kurzem auch Gesichtsschilder zur Abschirmung von Tröpfchen her. Darüber hinaus hat Marbach unter dem Namen "Aktion M" eine spezielle Aktion für seine Mitarbeiter gestartet. Der geschäftsführende Gesellschafter Peter Marbach wurde von einem befreundeten Klinikleiter angesprochen, dass keine Gesichtsschilder mehr am Markt verfügbar seien. Marbach wollte schnell helfen und hat auf Basis der CAD-Zeichnung eines Lieferanten in kürzester Zeit einen Bausatz für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...