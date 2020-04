Fabasoft verkauft eigene Aktien. Der Vorstand der Fabasoft AG habe beschlossen, bis zu 277.257 Stück der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien zu veräußern. Die Veräußerung der eigenen Aktien erfolgt durch M.M. Warburg & Co (AG & Co.) KGaAim Wege eines beschleunigten Bookbuilding Verfahrens im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren zu einem Platzierungspreis von 23,50 Euro je Aktie (am Montag Nachmittag notiert die Aktie bei 25,5 Euro) und unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre, wie es heißt Der Erlös aus der Platzierung der eigenen Aktien soll die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft stärken und den bekanntgemachten Gesellschaftsinteressen dienen, wie es heißt..

