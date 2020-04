(shareribs.com) Frankfurt / New York 20.04.2020 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel uneinheitlich. 4SC und BB Biotech können zulegen. An der Wall Street klettert der Sektor in der Breite. Puma Biotech und Arrowhad Pharma legen besonders stark zu. Der DAX notiert am Nachmittag 0,3 Prozent fester bei 10.652 Punkten. Hier geht es für FMC, Merck und Münchner Rück nach oben. Auf der anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...