Der starke Ölpreisverfall hat am Montag die Laune der Anleger an der Wall Street getrübt. Zudem seien die Investoren auch angesichts der angelaufenen Berichtssaison vorsichtig, hieß es am Markt. Nach zwei insgesamt sehr stark verlaufenen Wochen gibt der Dow rund anderthalb Stunden vor Handelsschluss 1,7 Prozent auf 23.839,38 Punkte nach.Seit Ende Februar hält die Corona-Pandemie die Börsen weltweit in Atem und zusätzlich gingen die Ölpreise auf eine wilde Fahrt, meist nach unten. Analysten begründeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...