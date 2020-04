Die aktuell längste Serie: Tesla mit 10 Tagen Plus in Folge (Performance: 65.88%) - die längste Serie dieses Jahr: Roche Holding 10 Tage (Performance: 18.43%). Tagesgewinner war am Montag Immofinanz mit 5,91% auf 15,96 (76% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,57%) vor Ambarella mit 4,48% auf 46,26 (187% Vol.; 1W 6,71%) und Andritz mit 4,22% auf 31,12 (70% Vol.; 1W -1,33%). Die Tagesverlierer: Manz mit -5,16% auf 14,70 (83% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 4,63%), Royal Dutch Shell mit -4,81% auf 15,42 (0% Vol.; 1W -11,60%), WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit -4,42% auf 3,46 (143% Vol.; 1W 11,61%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (8186,27 Mio.), Berkshire Hathaway (2444,68) und Nestlé ...

