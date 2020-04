MediaCentral nutzt sein bestehendes Publikum von 6,5 Millionen Influencern, um eine neue Publikationsplattform für E-Gaming zu lancierenTORONTO, ON., 21. April 2020- Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT ) ("MediaCentral" oder das "Unternehmen") meldet den Launch der Beta-Version seiner neuesten Plattform ECentralSports.com ("ECentralSports"). ECentralSports ist als eine dynamische digitale Anlaufstelle für Fans von E-Gaming und E-Sport ("Gaming") konzipiert, die sich über aktuelle Nachrichten, Informationen und Kultur informieren wollen. Die Kernpublikationen des Unternehmens - NOW Magazine ("NOW") und Georgia Straight ("The Straight") - bieten ECentralSports beim Markteintritt Zugang zu 6,5 Millionen der begehrtesten Verbraucher und die Unterstützung von preisgekrönten Redakteuren, Journalisten und Direktoren.ECentralSports wird einen globalen Markt mit großer Reichweite erschließen. In seinem Bericht über den globalen Gaming-Markt vom Herbst 2019 schätzte Newzoo den aktuellen Gaming-Markt auf 148,8 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus wurde berichtet, dass der E-Sport 2019 allein 454 Millionen Zuschauer weltweit erreichte; bis 2022 wird ein Wachstum auf 645 Millionen prognostiziert.Aufgrund der COVID-19-Pandemie verzeichnete Gaming ein exponentielles Wachstum. Die Menschen sind zuhause ohne Live-Sportereignisse, die sie unterhalten können, und wenden sich zunehmend dem Gaming zur Unterhaltung zu. In einem Artikel in AdWeek vom April 2020 hieß es: "Gaming hat ein nie dagewesenes explosionsartiges Wachstum hingelegt und hat sich zur neuen sozialen Währung und einem Kulturträger entwickelt." Derselbe Artikel berichtete, dass der Telekommunikationsriese Verizon Informationen veröffentlicht hat, denen zufolge die Nutzung von Videospielen in den USA seit Beginn des globalen Lockdown während Spitzenzeiten um 75 % gestiegen ist, und dass die Gaming-Branche größer ist als die NFL, die NBA, die MLB und die NHL zusammengenommen.Die explosive Branche hat bereits die Aufmerksamkeit von Spitzenmarken auf sich gezogen und Riesen wie Louis Vuitton, Nike, Coca-Cola und BMW haben allesamt E-Sport-Turniere gesponsert. Das globale Gaming-Phänomen steht auch im Blickfeld der globalen Finanzbranche. In einem Bericht von Deloitte vom April 2019 stand, dass allein 2018 4,5 Milliarden US-Dollar in die E-Sport-Branche investiert wurden. Die revolutionäre Branche war auch Ziel renommierter Investitionen wie der kürzlich angekündigten Investition in FaZe Clan, einem führenden E-Sport-Unternehmen, durch den bekannten Unterhaltungsunternehmer Jimmy Iovine (Chairman von Interscope-Geffen-A&M, Mitbegründer von Beats Electronics)."Wir freuen uns sehr, den Beta-Launch unserer Gaming-Publikation ECentralSports.com bekannt zu geben. Die psychographischen Eigenschaften von E-Sport- und Gaming-Fans überlappen sich direkt mit unserem bestehenden Publikum von 6,5 Millionen Schrittmachern in Sachen Markt und Kultur", meint Brian Kalish, CEO von MediaCentral. "ECentralSports wird durch die Nutzung der Leserschaft unserer aktuellen Toptitel Traffic aufbauen und skalieren und damit unmittelbare Möglichkeiten für die Monetarisierung der neuen Plattform durch eine integrierte Strategie, die Redaktion, Display-Werbung, Affiliate-Marketing und gesponserte Omnichannel-Inhalte kombiniert und darauf ausgerichtet ist, unseren Werbepartnern zugute zu kommen, eröffnen."MediaCentral hat bereits erste E-Sport-Inhalte auf NOW und The Straight mit positiven Ergebnissen getestet. Die Daten zeigen einen Anstieg der Länge der Verweildauer von Nutzern bei E-Sport-Inhalten um 37 %, eine um 10,5 % verbesserte Klickrate bei Newslettern mit E-Sport-Inhalten und um 8,5 % über dem Durchschnitt liegenden Seitenaufrufe für E-Sport-Inhalte auf. Damit wird die Existenz einer Fangemeinde veranschaulicht, die nach dem Launch bereitwillig auf ECentralSports.com umsteigen wird. Die Integration von Inhalten zwischen NOW und The Straight wird anhalten, wenn ECentralSports.com live geschaltet wird, und wird weitere Möglichkeiten für ein organisches Wachstum der Leserschaft bieten.ECentralSports ist nach dem Launch von Canncentral.com, einer digitalen Lifestyle-Publikation für Cannabis, im Herbst 2019 die zweite eigens entwickelte digitale Plattform von MediaCentral. Damit setzt das Unternehmen seine geplante Strategie fort, bestehende hochwertige Publikationen in ganz Nordamerika zu schaffen und zu erwerben, um ein Publikum von mehr als 100 Millionen der einflussreichsten nordamerikanischen Leser zu konsolidieren, zu digitalisieren und zu monetarisieren. MediaCentral wird diesen begehrten Lesern Zugang zu aktuellen, relevanten und authentischen Nachrichten und Inhalten auf all seinen Plattformen bieten.ECentralSports wird planmäßig im Mai 2020 live geschaltet werden.- ENDE -Über Media Central Corporation Inc.Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT) ist ein alternative Medienkonzern, der sich mit der Übernahme und der Entwicklung hochwertiger Publikationen befasst - angefangen mit der kürzlichen Übernahme der Vancouver Free Press Corp und dem Kauf von NOW Communications Inc. und der Einführung der digitalen Cannabis-Plattform CannCentral.com. MediaCentral bringt die mehr als 100 Millionen begehrten Premium-Konsumenten von rund 100 alternativen urbane Wochenzeitungen in ganz Nordamerika zusammen und setzt sich für ihre Monetarisierung im Digitalbereich ein. Dadurch schafft MediaCentral das einflussreichste Publikum von Influencern.www.mediacentralcorp.comInstagram: @mediacentralcorpTwitter: @mediacentralcFacebook: Media Central Corp.Über Vancouver Free Press Corp.Vancouver Free Press Corp. ist Inhaber und Betreiber von Georgia Straight und straight.com. Georgia Straight wurde im Jahr 1967 als Wochenzeitung für Nachrichten, Lifestyle und Unterhaltung in Vancouver gegründet und ist seit mehr als 50 Jahren ein integraler Bestandteil des an der Westküste vorherrschenden aktiven urbanen Lebensstils. Georgia Straight erreicht mit seiner Donnerstags-Printausgabe und seiner täglichen Online-Publikation straight.com ein Publikum von mehr als 56 Millionen Leser jährlich und kann mit einem preisgekrönten redaktionellen Portfolio bestehend aus Leitartikeln, Beiträgen und Rezensionen aufwarten. Die regelmäßige Berichterstattung umfasst die Bereiche Nachrichten, Technik, Kunst, Musik, Mode, Reisen, Gesundheit, Cannabis und Lebensmittel sowie Vancouvers umfangreichstes Angebot an Unterhaltungsaktivitäten und speziellen Veranstaltungen. Vancouver Free Press Corp. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT).www.straight.comInstagram: @georgiastraightTwitter: @georgiastraightFacebook: @georgiastraightÜber NOW Central Communications Inc.NOW Central ist Eigentümer und Betreiber von NOW Magazine und nowtoronto.com. Seit 1981 ist NOW nun Torontos Stimme für Nachrichten und Unterhaltung und ist jeden Donnerstag in gedruckter Form und täglich auf nowtoronto.com erhältlich. Mit über 25 Millionen Lesern pro Jahr ist NOW eine führende Publikation, die seit mehr als 38 Jahren als unabhängige und alternative Stimme Pionierarbeit leistet. NOW Central Communications Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT).www.nowtoronto.comInstagram: @nowtorontoTwitter: @nowtorontoFacebook: facebook.com/nowmagazineAbout Canncentral Inc.Mit seinem einzigartigen täglichen Content, der sowohl neue als auch erfahrene Cannabiskonsumenten anspricht, ist Canncentral gut aufgestellt, um zum führenden digitalen Herausgeber von Publikationen rund um Cannabis zu avancieren. Durch die Präsentation von authentischen Berichten und Lifestyle-Inhalten, die überprüft werden, entwickelt sich Canncentral zur branchenführenden Autorität für Fachwissen, Produkte und allgemeine Informationen für Cannabis-Liebhaber, Patienten und Anleger rund um den Globus. Canncentral Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT).www.canncentral.comInstagram: @canncentralTwitter: @cann_centralFacebook: @canncentralVORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGENBestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig an Begriffen wie "können", "sollen", "rechnen mit", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen" oder Verneinungen dieser Begriffe bzw. an ähnlichen Ausdrücken erkannt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten möglicherweise, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über interne Erwartungen, Erwartungen zu geschätzten Margen, Kostenstrukturen und Kostenstrukturen in der Medienbranche. Zukunftsgerichtete Aussagen sind zwangsläufig bekannten und unbekannten Risiken unterworfen; dazu gehören unter anderem Risiken in Zusammenhang mit der allgemeinen Marktlage; nachteilige Ereignisse in der Branche; Marketingkosten; der Verlust von Märkten; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, Zugang zu ausreichendem Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten, und/oder die Unfähigkeit, Zugang zu ausreichendem Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten; die Medienbranche im Allgemeinen; Einkommensteuer- und regulatorische Angelegenheiten; das Vermögen von MediaCentral, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; Wechselkurs- und Zinsschwankungen sowie andere Risiken.Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt; sie sollten die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den auf SEDAR eingereichten Unterlagen des Unternehmens identifiziert werden, sorgfältig prüfen. Den Lesern wird außerdem empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, könnten sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen.Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, anschließenden Ereignissen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt.QUELLE: Media Central Corporation Inc.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Investor Relations:Investors@mediacentralcorp.comMedienkontakt:Faulhaber Communications, Lexi Pathak, media@mediacentralcorp.comwww.mediacentralcorp.comDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA58440B1013