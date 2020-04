Dieses Ergebnis dürfte so manchen überraschen: Kein anderes Land hat bisher mehr Geld im Kampf gegen die Coronakrise eingesetzt als Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest der Brüssler Think Tank Bruegel, der alle Maßnahmen von neun EU-Staaten sowie den USA und Großbritannien ausgewertet hat.In der Zeit von Ende März bis Mitte April summieren sich laut Bruegel die Beschlüsse zu Hilfen der Bundesregierung und der Bundesländer vor allem für Unternehmen, Arbeitnehmer und das Gesundheitswesen auf sagenhafte 60% der deutschen Wirtschaftsleistung (gemessen am Bruttoinlandsprodukt BIP) des Vorjahres. Den Löwenanteil machen zwar Kredite und Bürgschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...