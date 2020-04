Trotz der vor rund einer Woche beschlossenen Förderbremse der Opec+-Staaten setzt der Ölpreis seinen Abwärtstrend fort: Der Preis für die amerikanische Referenz-Sorte WTI fiel gestern tatsächlich vorübergehend unter Null und liegt nun bei nur wenigen Cent pro Barrel. Aufgrund der Corona-Krise lahmt die Wirtschaft, so dass der Energiebedarf und damit der Ölverbrauch extrem nachgelassen haben. Dadurch drohen nun Probleme durch die begrenzte Lagerkapazität: An den großen Umschlagplätzen füllen sich die Tanks dramatisch schneller, als das Öl im Moment verkauft, verschickt und verbraucht werden kann. In Cushing im US-Bundesstaat Oklahoma, dem größten Handelsplatz für die Ölsorte WTI, sind Kapazitäten Anfang Mai erschöpft, wenn es so weitergeht. Zusätzliche Lagerkapazitäten lassen sich kurzfristig nur auf Tankschiffen anmieten, die zurzeit ohnehin weniger ausliefern. So wird es wirschaftlicher, das Öl zu verschleudern als zu lagern ...

