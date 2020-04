BHB Brauholding Bayern-Mitte AG: nimmt Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 aufgrund der Auswirkungen der Covid-19 Pandemie zurück und schüttet für 2019 keine Dividende ausDGAP-Ad-hoc: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG / Schlagwort(e): Prognose/Dividende BHB Brauholding Bayern-Mitte AG: nimmt Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 aufgrund der Auswirkungen der Covid-19 Pandemie zurück und schüttet für 2019 keine Dividende aus21.04.2020 / 10:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG nimmt Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 aufgrund der Auswirkungen der Covid-19 Pandemie zurück und schüttet für 2019 keine Dividende ausIngolstadt, 21. April 2020 - Die weitere Entwicklung der Covid-19 Pandemie und die negativen Auswirkungen daraus auf die Kundennachfrage, Lieferketten und die Produktion sind derzeit nicht absehbar. Die negativen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung führen auch bei der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (BHB AG) derzeit zu Rückgang von Absatz und Umsatz. Aufgrund der aktuellen Entwicklung geht der Vorstand der BHB AG davon aus, dass die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2020, die im Prognosebericht des Geschäftsberichts 2019 dargestellt wurden, nicht mehr erreicht werden können. Derzeit ist nicht absehbar, wann eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 möglich ist.Aufgrund der negativen Auswirkungen und der nicht absehbaren Dauer der Covid-19 Pandemie hat der Vorstand der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG heute außerdem beschlossen für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Die Thesaurierung des Bilanzgewinns soll die finanzielle Stabilität und Flexibilität der BHB AG zusätzlich stärken.ERLÄUTERUNGSABSCHNITTDie BHB AG reagiert mit umfangreichen und gezielten Maßnahmen zur Begrenzung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Geschäftsentwicklung des Konzerns. So wurde die Einführung von Kurzarbeit vereinbart. Kosten und Geldabfluss werden wo immer möglich reduziert und Maßnahmen zur Sicherung zusätzlicher Finanzierung werden ausgeschöpft, um gemeinsam mit den Partnern die Wertschöpfungskette in dieser schwierigen Zeit aufrechtzuerhalten.Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG veröffentlicht heute am Dienstag, den 21. April 2020, den Geschäftsbericht 2019. Er steht als pdf-Datei von der Investor Relations-Seite der Brauholding-Homepage (www.bhb-ag.de) zum Download zur Verfügung.Über die BHB Brauholding Bayern-Mitte AGDie BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2019 betrug 75,5 % und belegt die solide Finanzstruktur der BHB Brauholding AG - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche.Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft.Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das heutige gesamte Markenportfolio umfasst 12 Weißbier-, 30 untergärige Bierspezialitäten und 4 Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet die HERRNBRÄU GmbH auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 17 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Allen Produkten gemein sind die Reinheit sowie die mehrfach prämierte, ausgezeichnete Qualität.Weitere Informationen unter: www.bhb-ag.deKontakt: Frank Katzenbogen Vorstandsmitglied Tel: +49 (0)841 631 205 Fax: +49 (0)841 631 211 E-Mail: franz.katzenbogen@bhb-ag.de21.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1025865 21.04.2020 CET/CEST