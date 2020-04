Allgemein: Nix is mit "O'zapft is"! Nun hat die Corona-Krise auch Bayern mit voller Wucht getroffen. Dass nun auch im Freistaat Maskenpflicht Einzug hält, mag noch hinzunehmen sein, aber dass der weltweit größte Dirndl- und Lederhosenrummel abgesagt wird (laut "Bild" - und was die schreibt, stimmt bekanntlich immer ...), das schlägt dem Fass die Maß ins Gesicht! Das war's dann aber auch schon mit den fixen Neuigkeiten, der Rest der Nachrichtenlage besteht aus vagen Vermutungen und diversen Verschwörungstheorien. Die expliziten Covid19-News lassen den Schluss zu, dass Europa den Peak hinter sich hat, Japan und die USA sich nahe dem Gipfelkreuz aufhalten und der afrikanische Kontinent gerade einmal mit dem Aufstieg begonnen hat. Was die Wirtschaft angeht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...