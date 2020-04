++ 500 Unternehmen in Mittelstands-Initiative engagiert ++

21.04.: Viele Unternehmer in Deutschland wollen der Corona-Krise nicht tatenlos zusehen. So haben etwa der Rostocker Biotech-Unternehmer Prof. Dr. Arndt Rolfs (Centogene), Dr. Patrick Adenauer (Bauwens und Interessensverband "Die Familienunternehmer"), Christoph Ehlers (Equicore), Lutz Goebel (Henkelhausen und "Die Familienunternehmer"), Dr. Peter Sewing (Obermark) und Matthias Tomann (Senacor) haben eine Kampagne gestartet, um binnen kürzester Zeit die Kapazitäten für dringend erforderliche großflächige Tests in Deutschland und im Idealfall in ganz Europa zu schaffen sowie Schutzmasken und Beatmungsgeräte bereitzustellen. Die Initiative richtet sich an mittelständische Unternehmen, die bei der Herstellung und Beschaffung helfen können und wollen.

Anfang April wurde ein entsprechender Aufruf mit einer konkreten Bedarfsliste über Anzeigen in mehreren deutschen Tageszeitungen platziert. Mehr als 500 Unternehmen, meist Familienunternehmen, seien bisher dem Aufruf gefolgt und stellten schnell Wissen und Technologien für eine kollektive Lösung bereit. Auch von Seiten des Bundeskanzleramt habe man "große Zustimmung" erhalten. Diese Resonanz auf die Kampagne habe selbst die Mitinitiatoren überrascht. Sie werten es als ein starkes Zeichen dafür, wie der deutsche Mittelstand in dieser herausfordernden Zeit Verantwortung zeigen möchte.

++ 1 Mio. Euro für Hilfsmaßnahmen: Bayer unterstützt Frankreich ++

20.04.: Bayer spendet eine Million Euro an die Allianz "Alle vereint gegen das Virus" (im Original "Tous unis contre le virus"), die die Stiftung Fondation de France, der Krankenhausverbund Assistance Publique - Hôpitaux de Paris und das Institut Pasteur zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Frankreich gegründet haben. Das Geld fließt zum einen in Projekte der Allianz zur psychologischen Unterstützung von Pflegepersonal, Patientinnen und Patienten sowie deren Familien und zur Verbesserung der Pflegepraxis. Zum anderen werden Forschungsprojekte gefördert, um das Wissen über das Coronavirus und die aktuelle Pandemie auszubauen, Tests zur Ermittlung von Antikörpern zu entwickeln sowie effektive Behandlungsmethoden und Impfstoffe zu erforschen.

++ Bayer spendet 8 Mio. Chloroquine-Tabletten an deutsche Regierung ++

17.04.: Der Chemiekonzern Bayer unterstützt den Kampf gegen COVID-19-Erkrankungen mit einer Spende von acht Millionen Tabletten Chloroquin an die deutsche Bundesregierung. Die Lieferung stammt von chinesischen Herstellern. In den kommenden Tagen werden die Medikamente an die zuständigen Stellen übergeben. Mehrere Millionen Tabletten Chloroquin spendete das Unternehmen bereits in den vergangenen Wochen an Regierungen verschiedener weiterer Länder, darunter besonders stark von der Corona-Pandemie betroffene Staaten wie China, Italien und die USA.

"Verschiedene Untersuchungen in Laboren und Kliniken liefern erste Hinweise darauf, dass Chloroquin zur Behandlung bei COVID-19-Patienten geeignet sein könnte", sagt Werner Baumann, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG. "Sollten sich diese Erkenntnisse in weiteren Studien bestätigen, werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, durch Bereitstellung von Produktionskapazitäten für Chloroquin in Europa ausreichende Mengen des Medikaments herzustellen."

++ Handelskammer-Umfrage: Unternehmen rechnen mit starken Verlusten ++

17.04.: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...