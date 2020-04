Engel France SAS vollzieht zum Start des neuen Geschäftsjahres einen Generationenwechsel in der Geschäftsführung. Philippe Sterna, seit 20 Jahren Geschäftsführer der Vertriebs- und Serviceniederlassung, tritt seinen Ruhestand an. Sein Nachfolger ist Romain Reyre. Seit 2016 bei dem Maschinenbauunternehmen beschäftigt, leitete Reyre - zuletzt als Regional President - die Geschäfte in Südostasien. Nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...