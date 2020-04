Portfoliomanager von Wandelanleihenfonds können Trümpfe ausspielen, wenn es an der Börse kracht."Nicht Fisch, nicht Fleisch" sagt der Volksmund über Dinge, die keiner festen Kategorie zuzuordnen sind. Und lässt damit auch eine leicht abwertende Haltung mitschwingen - weil es ungewohnt ist, unbequem erscheint oder einfach zu kompliziert daherkommt. Wandelanleihen mögen privaten Anlegern, die noch nicht so lange in der Materie stecken, fremdartig vorkommen. Denn diese in den 90er-Jahren in Mode gekommenen Wertpapiere sind weder klassische Anleihen noch Aktien. Sie bieten Vorzüge aus beiden Welten: Inhaber können nach eigenem Ermessen die Anleihe zu einem festgelegten Preis in Stammaktien des zugrunde liegenden Unternehmens umwandeln. Krisenzeiten übersteht diese Assetklasse recht gut. Doch sind diese Wertpapiere recht komplex. Anleger können daher in Wandelanleihenfonds investieren, die von erfahrenen Experten gemanagt werden.

