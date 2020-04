Die Wienerberger Gruppe erzielte im 1. Quartal 2020 trotz der Coronavirus-Einschränkungen einen vorläufigen Konzernumsatz in Höhe von 792 Mio. Euro, was einem Plus von 2 Prozent zur Vorjahresperiode bedeutet (Q1 2019: 777 Mio. Euro). Das EBITDA liegt bei 106 Mio. Euro (Vorjahr: 110 Mio. Euro). Wienerberger geht davon aus, dass das zweite Quartal 2020 aufgrund der Lockdowns in so gut wie allen Staaten am stärksten von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen sein wird. Die finanziellen Auswirkungen auf das Jahr 2020 können zum heutigen Zeitpunkt aufgrund der anhaltenden Unsicherheit noch nicht abgeschätzt werden, so das Unternehmen, das eigenen Angaben zufolge über eine Liquiditätsposition von über 450 Mio. Euro ...

