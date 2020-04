Die Anlage wird neben einer bestehenden Produktionslinie errichtet, die Thyssenkrupp im Jahr 2013 installiert hatte. In der neuen Anlage kommt das von der Thyssenkrupp-Tochter Uhde Inventa Fischer patentierte, besonders energiesparende Melt-To-Resin (MTR)-Verfahren zum Einsatz. Mit der Investition in die neue Anlage will Köksan seine Marktposition weiter stärken. Das produzierte PET soll sowohl an den lokalen Markt geliefert als auch in Länder des Nahen Ostens, der GUS, Amerika, Europa und Afrika exportiert werden.

Der Auftrag umfasst die Lizenz, das Engineering, die Lieferung aller wesentlichen Anlagenteile sowie die Überwachung der Montage und Inbetriebnahme. Darüber hinaus wird das Betriebspersonal von Köksan durch Spezialisten von Thyssenkrupp geschult. Fertigstellung und Inbetriebnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...