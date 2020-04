Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) will der Hauptversammlung am 28. Mai 2020 die Ausschüttung einer Dividende von 0,30 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Dienstag bei Vorlage der testierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 mitgeteilt wurde. Die Hauptversammlung soll ausschließlich online durchgeführt werden. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,35 Euro. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 9,95 Euro ...

