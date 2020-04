Pfeiffer Vacuum Technology AG:DGAP-Ad-hoc: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Pfeiffer Vacuum Technology AG:21.04.2020 / 18:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc MitteilungVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARPfeiffer Vacuum Technology AG: Gibt Ergebnisse des ersten Quartals 2020 bekanntAßlar, 21. April 2020. Pfeiffer Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum") erzielte im ersten Quartal 2020 einen Konzernumsatz von 153,3 Mio. Euro (erstes Quartal 2019: 153,7 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) erreichte 12,8 Mio. Euro und sank damit deutlich gegenüber dem Vorjahr (erstes Quartal 2019: 18,1 Mio. Euro). Die EBIT Marge sank ebenfalls auf 8,4 % (erstes Quartal 2019: 11,8 %). Der Auftragseingang war 172,9 Mio. Euro (im Vergleich zu 148,8 Mio. Euro im ersten Quartal 2019).Pfeiffer Vacuum wird am 5. Mai 2020 weitere Einzelheiten zu dem ersten Quartal 2020 bekanntgeben.Kontakt: Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Heide Erickson T +49 6441 802 1360 F +49 6441 802 1365 Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.de21.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland Telefon: +49 6441 802-0 Fax: +49 6441 802-1365 E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de Internet: www.pfeiffer-vacuum.de ISIN: DE0006916604 WKN: 691660 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1026685Ende der Mitteilung DGAP News-Service1026685 21.04.2020 CET/CEST