OXFORD, 21. April (WNM/BBC Radio 4/Mail Online) - In einem Interview mit BBC Radio 4 warnte Professor Carl Heneghan, Direktor des Zentrums für evidenzbasierte Medizin an der Universität Oxford: "Die negativen Folgen des Lockdowns werden die Auswirkungen des Coronavirus übertreffen": "Das Problem ist, dass niemand wirklich verstanden hat, wie viele Menschen tatsächlich an der Infektion leiden. Mit einer Zufallsstichprobe von tausend Menschen in London, die glauben, die Symptome zu haben, konnte man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...