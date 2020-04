Kollabierende Ölpreise haben am Dienstag den europäischen Aktienmärkten schwer zugesetzt, der Optimismus der Anleger hat einen Dämpfer bekommen, neue Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Erholung kamen auf. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 4,1%, der CAC 40 in Paris verlor 3,8%, der Dax büßte in Deutschland 4,0% ein und in London musste der Footsie 3,0% abgeben. Branchenseitig setzten die Preisturbulenzen europaweit vor allem den Bergbauwerten sowie den Aktien aus der Öl- und Gasindustrie zu, der Rohstoffsektor schloss mit einem Abschlag von 5,9%, die Öl- und Gaswerte mussten 4,3% abgeben, am besten hielt sich noch der Pharmasektor, der lediglich einen Rückgang von 1,2% erleiden musste. Auch bei den Einzeltiteln waren die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...