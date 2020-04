Gestern war auf dem EUR Credit Primärmarkt wenig Angebot zu beobachten. Mit der APA Group und Firmenich SA befinden sich derzeit zwei Non-Financial Emittenten auf Roadshow. Ersterer mit einer Senior Unsecured Anleihe im Benchmark-Format und einer geplanten Laufzeit von 10 Jahren. Letzterer beabsichtigt eine EUR Benchmark Senior Unsecured Anleihe mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren zu platzieren. Der einzige EUR Deal aus dem Corporate und Financial Segment wurde gestern vom US Bekleidungsunternehmen PVH, in Form einer EUR 175 Mio. Aufstockung der bestehenden EUR 350 Mio. Senior Anleihe (Fälligkeit 2024; neues Gesamtvolumen EUR 525 Mio.) bei einem Kupon von 3,625 % gepreist. Aus unserer ...

