Glarus (awp) - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) hat im ersten Quartal 2020 an Ertrag und Gewinn eingebüsst. Während das operative Geschäft gewachsen ist, führten die Turbulenzen an den Kapitalmärkten wegen der Coronakrise im März zu einer Bewertungskorrektur. Der Betriebsertrag sank im Berichtszeitraum um rund 9,7 Prozent auf 18,3 Millionen Franken, wie die GLKB am Mittwoch mitteilte. Der Rückgang ist auf einen Kursrückgang der Finanzanlagen wegen der Coronakrise zurückzuführen, der zu einer Bewertungskorrektur in der Höhe von 3,9 Millionen führte. Betroffen ...

