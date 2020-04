Seit dem 1. Januar 2020 können sich Unternehmen mit ihren in Glas verpackten Produkten für die Auszeichnung "Produktinnovation in Glas" kostenlos bewerben. Das Aktionsforum Glasverpackung hat die Anmeldefrist nun bis zum 31. Juli 2020 verlängert. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hat das Aktionsforum Glasverpackung gemeinsam mit der unabhängigen Jury entschieden, den Termin der Jurysitzung im Mai auf Mitte August zu verschieben. "Durch das Verschieben des Jurytermins können wir die Anmeldefrist verlängern und den Unternehmen so länger Zeit geben, sich für unsere Auszeichnung zu bewerben", ...

