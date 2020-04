Ölpreis: Ölpreis - wann ist die Krise vorbei?

Anzeige / Werbung Die in der vergangenen Woche beschlossenen Förderkürzungen der OPEC, Russland und USA greifen noch nicht nachhaltig und die Ölläger füllen sich weiter, da auch die Nachfrage aufgrund der Corona-Krise derzeit sehr schwach ausfällt. Inzwischen wird versucht, das Öl auf Tankern zwischenzulagern, bis sich die Situation wieder entspannt hat. Doch die Mieten für solche Schiffe sind zuletzt deutlich gestiegen, was die Lagerkosten nach oben treibt und den Ölpreis fallen lässt. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Die Situation bleibt angespannt, weshalb Anleger bereit sind, dafür zu zahlen, dass jemand ihnen das Öl abnimmt, um eine teure Lagerung zu vermeiden. Sollte das Tempo der Ölförderung nicht zeitnah gedrosselt werden, ist ein weiterer kräftiger Preisverfall möglich. Saudi-Arabien erwägt nun eine schnelle Produktionskürzung, um den Ölpreis zu stabilisieren. In der Vergangenheit haben sie oft verziechtet, um den Preis zu stützen. Ihre Schmerzgrenze lag dabei immer bei 8,5 Millionen Barrel am Tag. Eine Reduktion auf ein solches Niveau würde dem Ölpreis neue Impulse geben. WTI-Ölpreis bleibt angeschlagen Der WTI-Ölpreis ist nach wie vor stark unter Druck und kurz davor wieder einstellig zu werden. Der MACD (Momentum) kippt bereits wieder leicht nach unten weg und spiegelt das negative Momentum wider. Besserung verspricht erst ein Bruch des Widerstands bei rund 20 Dollar, aber diese Marke ist noch deutlich entfernt. Sollte die Unterstützung bei 10 Dollar halten, besteht zumindest die Chance auf eine Stabilisierung des Ölpreises. Enthaltene Werte: XC0009677409,XC0007924514

Disclaimer:

