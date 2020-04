P+F: Welche Trends sehen Sie derzeit in der pharmazeutischen Industrie und -produktion?

Hofmaier: Die globalen Trends sind je nach Region oder teilweise sogar Land sehr unterschiedlich. Deshalb versuchen wir uns als Glatt flexibel und breit aufzustellen. Externe Marktstudien sind uns für unsere Ausrichtung weniger wichtig, vielmehr stehen die Anforderungen unserer Kunden im Projekt im Mittepunkt.

Nehmen Sie zum Beispiel den Trend zu Arzneimitteln, die in immer kleineren Mengen produziert werden. Dass es diesen gibt, ist unwidersprochen. Gleichzeitig sehen wir in unserem aktuellen Projektgeschäft eine verstärkte Nachfrage nach kostenoptimierten Produktionsprozessen für große Ausbringungsleistungen. In Südamerika sehen wir einen steigenden Bedarf nach Personenschutz beim Umgang mit hochaktiven Substanzen. Unsere 360°-Kompetenz erlaubt es zielgenau auf die projektspezifische Anforderung eine optimale Lösung anzubieten - im Beispiel Personenschutz durch unsere Containment-Konzepte und Applikationen. In jedem Fall muss man die Anwendersicht und den Prozess kennen und in der Lage sein, flexibel zu reagieren.

P+F: Wie wirkt sich das steigende Kostenbewusstsein der Pharmazeuten auf Ihr Geschäft aus?

Hofmaier: Diesen Preisdruck spüren wir auch. Allerdings weniger durch Rabattforderungen sondern vielmehr mit dem Wunsch nach höherer Anlageneffizienz. Dafür haben wir Lösungen im Portfolio: Vor kurzem haben wir beispielsweise einen neuen Tabletten Coater gezeigt, der bis zu 30 % schneller ist als andere Coating Prozesse.

In China gibt es seit Ende 2018 die 4-7 Initiative des zentralen Gesundheitswesens, mit der die Preise für Pharmaprodukte erheblich gesenkt wurden. Hier können wir helfen, Prozesse zu optimieren und ein getätigtes Investment effektiver zu nutzen. Weiterhin können wir durch unsere Pharmaceutical Services neue Ideen für Produkte geben, mit denen sich unsere Kunden dann im Markt differenzieren können. Kunden, die keine Exporterfahrung haben, helfen wir gerne mit der Registrierung, Verpackung und Lagerung für den europäischen Raum.

P+F: Ein ziemlich ...

