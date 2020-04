Bis Ausbruch der Coronakrise hatten sich die Absatzzahlen von Jaguar Land Rover positiv entwickelt. Unter dem Strich gab es dann doch noch einen Rückgang. Jaguar Land Rover hat Zahlen zu seinem Fahrzeugabsatz im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019/2020 veröffentlicht. Demnach wurden 508,659 Fahrzeuge verkauft, was gegenüber dem Fiskaljahr 2018/2019 ein Rückgang von 12,1 Prozent bedeutete. Das Unternehmen gibt in erster Linie den Ausbruch des Coronavirus als Grund für die Entwicklung an. Die Situation ...

