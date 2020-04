++ Europäische Aktien versuchen, sich von den gestrigen Rückgängen zu erholen ++ DE30 testet 10.400-Punkte-Marke ++ Hannover Rück (HNR.DE) erlebte im 1. Quartal 2020 keine großen Auswirkungen von Covid-19 ++Die Aktien in Europa werden am Mittwoch höher gehandelt, nachdem sie am Dienstag stark gefallen waren. Es sind an breiter Front Gewinne zu beobachten, wobei die Aktien aus Russland und den Niederlanden am besten abschneiden. Des Weiteren wird erwartet, dass die EZB-Beamten am Abend eine Videokonferenz abhalten. EZB will heute über die Akzeptanz von Junk-Bonds diskutieren Die Beamten der Europäischen Zentralbank werden heute Abend eine Videokonferenz abhalten. Die Zentralbanker werden wahrscheinlich darüber diskutieren, ob sie von den Kreditgebern Schulden ohne Investment Grade als Sicherheit akzeptieren. ...

