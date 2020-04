Einem Bericht zufolge könnten einzelne Werke in Nordamerika schon in wenigen Tagen langsam wieder in die Produktion einsteigen. Eine offizielle Bestätigung liegt jedoch nicht vor. Ford will die Produktion in seinem Werk im US-Bundesstaat Kentucky am 4. Mai wiederaufnehmen. Das berichtet Automotive News unter Berufung auf einen Gewerkschaftsvertreter. In dem Bericht wird ein Brief von Werksleiter Allen Hughes an Gewerkschaftsmitglieder zitiert, in dem von einer Wiedereröffnung im Zweischichtbetrieb ...

