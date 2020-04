Die seit 2019 im direct market plus der Wiener Börse gelistete startup300 AG hat ihren Jahresabschluss veröffentlicht. Der Umsatz, der durch Verschmelzungen von vier Tochterunternehmen nun in der startup300 AG ausgewiesen wird, liegt demnach bei 4,532 Mio. Euro (0,226 Mio.). Der Jahresfehlbetrag von 4,964 Mio. Euro (0,113 Mio. Gewinn im Vorjahr) beinhaltet den Angaben zufolge einen Verschmelzungsverlust in Höhe von 3,584 Mio. Euro. Im ersten Quartal 2020 wurde in der startup300 Gruppe mit Tochterunternehmen ein vorläufiges positives EBT von 0,253 MEUR (vorläufiges EBITDA -0,175 MEUR) erzielt. Auf Grund der COVID-19 Krise und der Auswirkungen auf die Wirtschaft könne derzeit ein Ausblick auf die Entwicklung der Finanzzahlen für 2020 noch nicht gegeben ...

