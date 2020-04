"Wir haben die vergangenen Wochen genutzt, um strikte Gesundheits- und Sicherheitsmassnahmen durchzuführen", teilte Werksleiter Tom du Plessis am Mittwoch in Chattanooga mit.Der Schritt erfolge im Einklang mit gelockerten Corona-Richtlinien der örtlichen Behörden. VW hatte die Bänder wegen der Pandemie am 21. März angehalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...