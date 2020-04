Im P+F-Interview erläutern die Geschäftsführer Florian Klein und Jürgen Kutzer, welche Trends im Markt dazu führen, dass sich Pharma-, Lebensmittel- und Chemieanlagenbau immer weiter annähern.

P+F: Zwei Jahrzehnte seit der Gründung - das klingt erst einmal nach einer vergleichsweise kurzen Zeit. Was hat sich verändert?

Klein: Ruland Engineering war von Anfang an in der Lebensmittel- und der Pharmaindustrie tätig. Dort hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten sehr viel verändert: In der Getränkeindustrie beobachten wir nach wie vor eine zunehmende Industrialisierung - weg von den kleinen Betrieben hin zu großen Industriebetrieben. Die Einführung des Flaschen- und Dosenpfands war hier ein Treiber. Dazu kommen gestiegene Hygieneanforderungen, oft wurden Prozesse von der Heiß- auf die aseptische Kaltabfüllung umgestellt. Dort ist Technik gefragt, wie wir sie aus Pharmaprojekten kennen.

P+F: Hat sich denn in den Zielmärkten der Scope der Projekte verändert?

Kutzer: Ja. Früher hat der Kunde eine Anlage gekauft, und wir haben diese gebaut. Mittlerweile gibt es beliebig viele Konstellationen - darunter solche, wo wir als Systemintegrator agieren, oder aber Projekte, die wir aus Zeitgründen zu 80 % auf den Weg bringen und dann gemeinsam mit dem Kunden die letzten 20 % im Projekt erarbeiten. Mit diesen Konstellationen kann der Kunde Investitionskosten reduzieren. Letztlich möchte er aber hauptsächlich die Sicherheit, dass das Projektziel erreicht wird. Und das haben wir über die Jahre bewiesen.

Klein: Die Veränderungen haben zum Teil aber auch ihre Ursache darin, dass wir neue Kundenzielgruppen angehen - jede Branche und jeder Betreiber hat eigene Besonderheiten, und natürlich spielt auch die Unternehmensgröße eine Rolle.

P+F: Eine Besonderheit für Sie als Anlagenbau-Unternehmen ist, dass Sie neben Planungsleistungen auch eine relativ hohe Fertigungstiefe beim Bau der Anlagen haben.

Kutzer: Das stimmt, wir sind zwar mit Consulting gestartet, aber es wurde sehr schnell klar, dass die Projekte eine andere Qualität bekommen, wenn man das Vorhaben nicht nur als Berater begleitet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...