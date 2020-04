Relativ glücklos haben etliche Bären ihre Short-Engagements geschlossen, was die Stimmung leicht verbessert. Aber sicher noch nicht in bedenklichem Ausmaß. 22. April 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Wird man nach den Hauptursachen des Crashs an den Aktienmärkten in diesem Jahr gefragt, sind dies natürlich die Corona-Pandemie und die stark gefallenen Rohölnotierungen. Und während man sich während der vergangenen Wochen mehr und mehr damit abgefunden zu haben schien, dass die ökonomischen Folgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...