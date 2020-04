Als erste Ausgabe nach Verhängung der Kontaktsperre haben wir in der April-Ausgabe die ersten Konsequenzen der Corona-Pandemie für die Chemieindustrie und den Anlagenbau analysiert. Die Titelstory beschäftigt sich mit einer speziellen Problemlösung bei der Füllstandmessung an einem Bioreaktor. Daneben finden Sie in dem Heft folgende Themen

Corona-Crashkurs für Chemieindustrie und Anlagenbau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...