Die Silenos Energy Geothermie Garching a.d. Alz GmbH & Co. KG meldet Vollzug der Projektfinanzierung des Geothermiekraftwerks Bruck. Wie die gemeinsame Tochtergesellschaft der Strabag SE und RAG Austria AG bekannt gibt, sei es erstmals gelungen, ein internationales Bankenkonsortium als Fremdkapitalgeber für ein deutsches Geothermieprojekt zu gewinnen. Demnach finanzieren die Société Générale, Luxemburg, sowie Erste Bank Group, Wien, rd. 80 % der Investitionssumme durch ein Darlehen mit bis zu 20-jähriger Laufzeit. Die Gesellschafter Strabag und RAG sind weiterhin mit jeweils 50 % an der Gesellschaft beteiligt. Das Financial Close wurde bereits im März erzielt und unterstreicht damit die wirtschaftliche Attraktivität dieses ...

