Eine neue amerikanische Antikörperstudie an 3.300 Personen in Santa Clara County, durchgeführt von Dr. John Ioannidis, bestätigt nun die Ergebnisse der Heinsberg Studie von Dr. Hendrik Streeck. Beide Studien kamen zu dem gleichen Ergebnis, dass es ein Vielfaches an Infektionen gab und die Sterblichkeitsrate der einer saisonalen Grippe entspricht. Weiterhin zeigten neu veröffentlichte Daten des Robert Koch Instituts, dass die Reproduktionsrate von Corona in der Bevölkerung bereits vor dem Shutdown ...

