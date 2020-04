RIB Software (WKN: A0Z2XN) hat einen neuen Mehrheitsaktionär: Die Mindestannahmeschwelle des Übernahmeangebots durch den französischen Industriekonzern Schneider Electric von 50 Prozent sei erreicht worden, so SE-Finanzchefin Hilary Maxson im Rahmen der quartalsweisen Investorenkonferenz am Donnerstagmorgen. Der Kurs der RIB-Aktie pendelt sich zur Stunde fast centgenau auf dem Angebotspreis von 29,00 Euro ein. Schneider Electric übernimmt damit die Mehrheit an einer Firma, die weltweit 100.000 Kunden ...

