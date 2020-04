Ronny Pecik wird CEO bei der Immofinanz. Pecik ist über die RPPK mit mehr als 10 Prozent an der Gesellschaft beteiligt. Seitens Michael Knap, Aufsichtsratsvorsitzenden heißt es: "Ronny Pecik ist eine führende Unternehmerpersönlichkeit und stellt aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in Vorstands- und Aufsichtsratspositionen eine besondere Verstärkung des Vorstands in herausfordernden Zeiten wie diesen dar. Darüber hinaus besteht aufgrund seiner wesentlichen Beteiligung an der Immofinanz auch eine starke unternehmerische Verantwortung". Der Vorstand der Immofinanz setzt sich somit aus Ronny Pecik (CEO), Dietmar Reindl (COO) und Stefan Schönauer (CFO) zusammen.Immofinanz ( Akt. Indikation: 16,66 /16,77, 6,26%) Laut einem ...

