Der österreichische Baukonzern Porr AG (ISIN: AT0000609607) will der Hauptversammlung vorschlagen, keine Dividende für 2019 auszuschütten. Ursprünglich wollte Porr eine Dividende in Höhe von 0,40 Euro pro Aktie zahlen. Der Entfall der Dividende wird der Hauptversammlung als Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die COVID-19 Pandemie sowie aus Solidarität gegenüber allen Stakeholdern von Porr vorgeschlagen, wie der Konzern am Donnerstag berichtet. Es ...

