Für Wissenschaftler ist der Schwimmfarn Salvinia aufgrund der besonderen Fähigkeiten seiner Blätter hochinteressant. Denn die sind extrem wasserscheu: Untergetaucht hüllen sie sich in einen Luftmantel und bleiben so vollkommen trocken. Forscher nennen dieses Verhalten "superhydrophob", was sich mit "äußerst wasserabweisend" übersetzen lässt. Die Salvinia-Oberfläche liebt aber Öl - das ist gewissermaßen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...