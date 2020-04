Vorstand und Aufsichtsrat der STRABAG SE schlagen der Hauptversammlung bedingte Auszahlung einer verminderten Dividende in Höhe von 0,9 Euro im Herbst 2020 vor. Die seit dem Börsegang 2007 kontinuierlich verfolgte Dividendenpolitik würde aufgrund des sehr guten Konzernergebnisses 2019 in Höhe von 371,7 Mio. Euro eine Ausschüttung von bis zu 1,80 Euro pro Aktie rechtfertigen, so die Gesellschaft. Daher stehen der Anspruch auf die Dividende und die Auszahlung unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Gesellschaft sowie aller von ihr gemäß den anwendbaren Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS/IAS) vollkonsolidierten Unternehmen zuzüglich vertraglich zugesagter, aber nicht ausgenutzter Kredite zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...