Die heutige ordentliche Hauptversammlung der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO), die aufgrund der aktuellen Situation virtuell abgehalten wurde, folgte dem Vorschlag des Vorstands zur Ausschüttung von EUR 1,20 je dividendenberechtigter Aktie. Damit werden insgesamt 18,9 Mio. an die Aktionäre ausgeschüttet. Für die Ausschüttung wird der ausgewiesene Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 27,0 Mio. verwendet, der Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Als Dividendenzahltag wurde der 14. Mai 2020 festgelegt. Mit dem heutigen Tag ist Karl Schleinzer als Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Der Gesellschaft dankt ihm für seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit in dieser Funktion.

