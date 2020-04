Sehr geehrte Damen und Herren, der DAX 30 schloss gestern bei 10.514 Zählern. Damit außerhalb des "Keil in Trendrichtung" und deutlich unterhalb der immens wichtigen 10.791. Die Supportlinie bei 10.138 rückt wieder in den Fokus. Es wird nun von Tag zu Tag immer wahrscheinlicher, dass sich tatsächlich ein ähnliches charttechnisches Muster wie bei der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 ausbildet. Nach dem ersten Crash in den Monaten September und Oktober (2008) folgte eine kurzfristige technische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...