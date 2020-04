Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG erzielt im Geschäftsjahr 2019 einen Rekord-Konzerngewinn in der Höhe von 66,5 Mio. Euro. Wesentlich zurückzuführen sei dies auf Immobilienveräußerungen - allem voran zwei Hotels in Paris -, Buchgewinne sowie die Fertigstellung von Büroprojekten in Polen, die 2019 stabile Cashflows lieferten. Der Verkauf der Hotels in Frankreich und Tschechien führte zu einer Verringerung der Umsatzerlöse im Hotel-Segment. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich deshalb eine Verringerung um 20 % auf 10,0 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Büroimmobilien dagegen erhöhten sich im Jahresvergleich um 28 % auf 19,9 Mio. Euro. Der Gesamt-Umsatz erhöhte sich auf 31,6 Mio.Euro. Aufgrund erfolgreicher Transaktionen konnte ein ...

