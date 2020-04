Da stellt sich sogleich die Frage, wieviel Gold eigentlich China besitzt. Ganz klar ist das nicht, aber die chinesische Zentralbank könnte laut Schätzungen etwa 20.000 Tonnen Gold halten. Dazu kommt das Gold der Einwohner, welches sich auf geschätzte 12.000 Tonnen beläuft. Sollte China seine US-Dollar zudem in Gold verwandeln, seine Währung damit unterstützen, dann könnte der Yuan stärker werden. Und dies vielleicht gerade in einer Situation, in der sich die USA finanziell in einer nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...