++ Werksfeuerwehr transportiert Ethanol für Desinfektionsmittel ++

24.04.: Kooperation in Wiesbaden: Das Unternehmen Henkell Freixenet stellt 50.000 l hochprozentigen Alkohol (Ethanol) zur Verfügung, der größtenteils von Merck Performance Materials im zweitgrößten hessischen Industriepark Kalle-Albert zu Desinfektionsmittel weiterverarbeitet wird. Um die notwendigen Großtransporte kümmert sich die Werkfeuerwehr des Industrieparkbetreibers Infraserv Wiesbaden mit eigener Personal- und Fahrzeuglogistik. Dies umfasst den Transport des Ethanols in Großgebinden. Allein hierfür sind etwa zehn Frachten vorgesehen, wovon bis zum heutigen Freitag der Transfer von ca. 20 t und damit bereits mehr als einem Drittel erledigt sein sollen. Nach der Bereitstellung der Fertigware im Industriepark führt die Werkfeuerwehr auch bereits Transporte großer Paletten-Einheiten durch. Eine Lieferung erreichte die Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden. Die übrigen Transporte gehen zum Logistikzentrum der Aukamm-Apotheke, von wo aus die Verteilung an städtische Bedarfsträger organisiert wird.

++ FDA authorisiert erste Tests für Selbsttestung duch Patienten ++

21.04.: Die U.S. Food and Drug Administration hat den ersten diagnostischen Test mit der Möglichkeit der Probenahme für das Testen auf Covid-19 zu Hause genehmigt. Insbesondere erteilte die FDA erneut die Notfallgenehmigung (EUA) für den Covid-19 RT-PCR-Test der Laboratory Corporation of America (LabCorp). Das Selbstabnahmekit für zu Hause enthält ein spezielles Wattestäbchen mit Wattestäbchen, das von den Patienten zur Entnahme ihrer Probe verwendet werden kann.

++ Proximity-Tracing: Fraunhofer-Vorschlag für einen deutschen Ansatz ++

22.04. Proximity-Tracing-Apps stellen eine digitale Option bei der Eindämmung der aktuellen Coronavirus-Pandemie dar. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat einen eigenen Ansatz für eine deutsche Proximity-Tracing-App entwickelt. Diese soll eine digitale Benachrichtigung von Personen mit dem Risiko einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 durch eine räumlich-zeitliche Abstandsmessung mit Hilfe von Bluetooth-Technologie auf Mobiltelefonen ermöglichen. Ziel ist es, ein IT-System zu entwickeln, das die vorhandenen Prozesse in Gesundheitsämtern durch digitale Hilfsmittel ergänzt.

++ Erster Corona-Impfstoff in klinischer Prüfung ++

22.04.: In Deutschland ist ein erster Imfstoffkandidat zur klinischen Prüfung an Menschen zugelassen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat einem Spiegel-Bericht zufolge die Zulassung für eine Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech erteilt, das bei der Entwicklung mit dem Pharmariesen Pfizer kooperiert. Der Impfstoff soll zunächst an 200 gesunden Erwachsenen getestet werden.

++ Minebea Mitsumi spendet Schutzmasken ++

22.04.: 17 europäische Unternehmen der Minebea Mitsumi Gruppe, darunter auch Minebea Intec mit drei Standorten in Deutschland, geben insgesamt 17.000 N95-Schutzmasken an Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen aus. Zudem plant Minebea Mitsumi derzeit, 200.000 Masken pro Tag selbst zu produzieren, um unter anderem auch die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Das japanische Unternehmen beschäftigt weltweit rund 100.000 Mitarbeiter an 63 Standorten in 27 Ländern.

Medikamente gegen Corona und Covid-19:

++ 500 Unternehmen in Mittelstands-Initiative engagiert ++

21.04.: Viele Unternehmer in Deutschland wollen der Corona-Krise nicht tatenlos zusehen. So haben etwa der Rostocker Biotech-Unternehmer Prof. Dr. Arndt Rolfs (Centogene), Dr. Patrick Adenauer (Bauwens und Interessensverband "Die Familienunternehmer"), Christoph Ehlers (Equicore), Lutz Goebel (Henkelhausen und "Die Familienunternehmer"), Dr. Peter Sewing (Obermark) und Matthias Tomann (Senacor) haben eine Kampagne gestartet, um binnen kürzester Zeit die Kapazitäten für dringend erforderliche großflächige Tests in Deutschland und im Idealfall in ganz Europa zu schaffen sowie Schutzmasken und Beatmungsgeräte bereitzustellen. Die Initiative richtet sich an mittelständische Unternehmen, die bei der Herstellung und Beschaffung helfen können und wollen.

Anfang April wurde ein entsprechender Aufruf mit einer konkreten Bedarfsliste über Anzeigen in mehreren deutschen Tageszeitungen platziert. Mehr als 500 Unternehmen, meist Familienunternehmen, seien bisher dem Aufruf gefolgt und stellten schnell Wissen und Technologien für eine kollektive Lösung bereit. Auch von Seiten des Bundeskanzleramt habe man "große Zustimmung" erhalten. Diese Resonanz auf die Kampagne habe selbst die Mitinitiatoren überrascht. Sie werten es als ein starkes Zeichen dafür, wie der deutsche Mittelstand in dieser herausfordernden Zeit Verantwortung zeigen möchte.

++ Heizungsbauer Viessmann stellt auf Beatmungsgeräte um ++

20.04.: Im Kampf gegen die Covid-19 Pandemie hat die Viessmann Gruppe einen Teil der Produktion umgerüstet. Dort fertigt das Familienunternehmen nun - zusätzlich zu ihren Klima- und Energielösungen - auch Beatmungsgeräte, mobile Versorgungsstationen, Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken wurden bereits an den Landkreis übergeben. Die Entwicklung der Beatmungsgeräte erfolgt in enger Abstimmung mit Medizinern des Luisenhospitals, dem Akademischen Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät und dem Team von Prof. Dr. Dirk Müller vom E.ON Energy Research Center der RWTH Aachen sowie weiterer Krankenhäuser.

++ 1 Mio. Euro für Hilfsmaßnahmen: Bayer unterstützt Frankreich ++

17.04.: Bayer spendet eine Million Euro an die Allianz "Alle vereint gegen das Virus" (im Original "Tous unis contre le virus"), die die Stiftung Fondation de France, der Krankenhausverbund Assistance Publique - Hôpitaux de Paris und das Institut Pasteur zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Frankreich gegründet haben. Das Geld fließt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...