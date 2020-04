WASHINGTON, 23. April (WNM/Science) - In den USA gibt es immer mehr politische Unterstützung für die umstrittene Strategie, es Freiwilligen zu erlauben, mit dem Coronavirus infiziert zu werden, um experimentelle Impfstoffe zu testen. Solche Versuche am Menschen könnten die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffs erheblich beschleunigen, argumentieren 35 Mitglieder des Repräsentantenhauses in einem Brief an die Leiter der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und des Department of Health ...

