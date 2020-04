Die drei großen Aktienindizes der Wall Street haben gestern versucht, sich den Hochs ihrer vor einem Monat begonnenen Rallye anzunähern. Die Financial Times berichtete allerdings, dass der Wirkstoff Remdesivir von Gilead Sciences in der ersten klinischen Studie schwerkranken COVID-19-Patienten nicht geholfen habe. Des Weiteren sagte US-Präsident Donald Trump, dass Washington die nationalen Richtlinien zur sozialen Distanzierung bis zum Frühsommer verlängern könnte. Der S&P 500 gab am Abend seine ...

