++ Nestlé will Gastronomie und Milchbauern unterstützen ++

24.04.: Der Nahrungsmittel-Konzern Nestlé will neben dem Schutz der eigenen Mitarbeitenden und der Kontinuität des Geschäfts auch eine besonders von der Corona-Krise betroffene Gruppe unterstützen: Seine betroffenen Kunden in der Gastronomie biete das Unternehmen "schnelle und pragmatische Hilfe", um diese Krise zu meistern und ihr Geschäft wieder anzukurbeln. Mit der «Always open for you»-Initiative verlängere Nestlé derzeit Zahlungsfristen, setze die Leihgebühren für Kaffeemaschinen aus und biete gratis Produkte an. Der Gesamtwert dieser Initiative soll voraussichtlich 500 Mio. Schweizer Franken betragen. Ein weiteres Beispiel für das Engagement sei die Lieferkette für Milchprodukte: Das Unternehmen arbeite weltweit mit mehr als 200.000 Milchbauern direkt zusammen. Milch ist leicht verderblich und viele Bauern seien derzeit mit großen Schwankungen bei der Nachfrage konfrontiert. Hier stehe man zu den vereinbarten Abnahmeverpflichtungen und trage so dazu bei, ihre Lebensgrundlage zu sichern. (jg)

++ Maskenpflicht gilt nun bundesweit ++

22.04.: Mit Bremen hat nun auch das letzte Bundesland eine Maskenpflicht im Einzelhandel und Nahverkehr angekündigt. Die Maßnahme gilt ab Montag.

++ Erster Corona-Impfstoff in klinischer Prüfung ++

22.04.: In Deutschland ist ein erster Imfstoffkandidat zur klinischen Prüfung an Menschen zugelassen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat einem Spiegel-Bericht zufolge die Zulassung für eine Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech erteilt, das bei der Entwicklung mit dem Pharmariesen Pfizer kooperiert. Der Impfstoff soll zunächst an 200 gesunden Erwachsenen getestet werden.

++ Antares Vision stellt Kompetenz für Track-and-Trace zur Verfügung ++

Der Track-and-Trace-Spezialist Antares Vision will der Wissenschaft und den Gesundheitseinrichtungen während der Covid-19-Krise das eigene technologische Know-How zur Verfügung stellen. Dabei soll es unter anderem um die Geolokalisierung zur Rückverfolgung von Kontakten und datenbasierte Kennzahlen zur Vorhersage von Risiken und Trends gehen. All das sei notwendig, um schnell handeln zu können und um die Krise zu mildern und letztlich einzudämmen. Gerade als italienisches Unternehmen sei es von besonderer Bedeutung, den Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen. "Wir sind bereit, unseren Beitrag zur Überwindung der gesundheitlichen Notlage zu leisten, die das Land und die Welt erschüttert", sagte Geschäftsführer Emidio Zorzella.

++ FDA authorisiert erste Tests für Selbsttestung duch Patienten ++

21.04.: Die U.S. Food and Drug Administration hat den ersten diagnostischen Test mit der Möglichkeit der Probenahme für das Testen auf Covid-19 zu Hause genehmigt. Insbesondere erteilte die FDA erneut die Notfallgenehmigung (EUA) für den Covid-19 RT-PCR-Test der Laboratory Corporation of America (LabCorp). Das Selbstabnahmekit für zu Hause enthält ein spezielles Wattestäbchen mit Wattestäbchen, das von den Patienten zur Entnahme ihrer Probe verwendet werden kann.

++ 500 Unternehmen in Mittelstands-Initiative engagiert ++

21.04.: Viele Unternehmer in Deutschland wollen der Corona-Krise nicht tatenlos zusehen. So haben etwa der Rostocker Biotech-Unternehmer Prof. Dr. Arndt Rolfs (Centogene), Dr. Patrick Adenauer (Bauwens und Interessensverband "Die Familienunternehmer"), Christoph Ehlers (Equicore), Lutz Goebel (Henkelhausen und "Die Familienunternehmer"), Dr. Peter Sewing (Obermark) und Matthias Tomann (Senacor) haben eine Kampagne gestartet, um binnen kürzester Zeit die Kapazitäten für dringend erforderliche großflächige Tests in Deutschland und im Idealfall in ganz Europa zu schaffen sowie Schutzmasken und Beatmungsgeräte bereitzustellen. Die Initiative richtet sich an mittelständische Unternehmen, die bei der Herstellung und Beschaffung helfen können und wollen.

Anfang April wurde ein entsprechender Aufruf mit einer konkreten Bedarfsliste über Anzeigen in mehreren deutschen Tageszeitungen platziert. Mehr als 500 Unternehmen, meist Familienunternehmen, seien bisher dem Aufruf gefolgt und stellten schnell Wissen und Technologien für eine kollektive Lösung bereit. Auch von Seiten des Bundeskanzleramt habe man "große Zustimmung" erhalten. Diese Resonanz auf die Kampagne habe selbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...