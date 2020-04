Diese Reihe basiert auf zwanzig verschiedenen Modellen in einem Leistungsbereich von 500 VA bis 30 kVA. Im Vergleich zu AC-Quellen in getakteten Technologien bieten die in den LMX-Serien eingesetzten linearen Technologien hohe Leistung, ohne das Ausgangsrauschen, die Spannungsverzerrung und Spitzenstromfähigkeit zu beeinflussen. Außerdem bietet sie eine Bandbreite von 15 Hz bis 5 kHz an. Dadurch lässt sich die Serie auch in der Navigation und in ...

