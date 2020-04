Neuer Aktionär bei der Addiko Bank: Daniel Jelitzka von Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und -verwertung GmbH, hat einen Anteil in Höhe von 4,1 Prozent gemeldet. Die Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und -verwertung GmbH hat einen Aktienkaufvertrag über 4,1% Aktien an der Addiko Bank AG abgeschlossen. Das Closing des SPA wird bis zum 30.4.2020 erwartet. An der Käuferin Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und -verwertung GmbH sind die natürlichen Personen Dr. Daniel Jelitzka und Hr. Reza Akhavan Aghdam im Verhältnis 55% zu 45% beteiligt, somit besitzt Hr. Dr. Jelitzka den herrschenden Einfluss, wie es heißt.

