Der Umwelt-Dienstleister Wolftank-Adisa war eines der ersten Unternehmen im neuen direct market plus der Wiener Börse. Aufsichtsrat und IR-Verantwortlicher Alexander von Franckenstein hat mit den Wachstumsplänen auch den ATX Prime im Fokus. Herr von Franckenstein, was hat sich für die Wolftank Adisa Holding seit dem Börsenlisting in Wien vor mehr als einem Jahr geändert? Alexander von Franckenstein: Das Börsenlisting hat uns sicher medial mehr Aufmerksamkeit gebracht. Die Wiener Börse macht hier einen tollen Job und unterstützt sehr. Da wir aber schon seit einigen Jahren einen Bond an der Mailänder Börse gelistet haben, der von einem italienieschen Pensionsfonds gezeichnet wurde, war das Thema Börse kein komplettes Neuland ...

